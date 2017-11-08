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  رياضة
أهلي صنعاء يتغلب على الرياضي الجزائري في البطولة العربية لكرة الطاولة
[08/نوفمبر/2017]
بيروت -سبأ:
حقق فريق أهلي صنعاء فوزاً ثميناً على منافسه "الرياضي شباب الأربعاء" الجزائري بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن افتتاح منافسات بطولة الأندية العربية الـ29 للرجال والسيدات لكرة الطاولة.

يشارك الأهلي في البطولة التي تحتضن منافساتها العاصمة اللبنانية بيروت وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه فرق " الرياضي شباب الأربعاء" ، الشباب السوداني ، والفادي الأقدس اللبناني اللذان سيواجهان أهلي صنعاء غداً الخميس.

ووفقاً لنظام البطولة التي يشارك فيها 17 فريقاً وزعت إلى أربع مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ويمثل أهلي صنعاء في هذه البطولة ثلاثة لاعبين هم، اليمنيان فهد جبران، إبراهيم جبران، واللاعب المحترف من بيلاروسيا، فيتدوفيتش فيدال.

يذكر أن لاعبي أهلي صنعاء يشاركون بمفردهم في هذه البطولة بدعم من الاتحاد اليمني العام لكرة الطاولة بعدما تعذر سفر أفراد البعثة الإدارية إلى بيروت بسبب حصار العدوان وإغلاقه المنافذ البرية والبحرية والجوية، فيما كان اللاعبون وصلوا إلى لبنان قادمين من قطر التي أقاموا فيها معسكر إعدادي قصير.

سبأ
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