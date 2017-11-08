محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة تدين استمرار تحالف العدوان في ارتكاب المجازر بحق المواطنين صنعاء-سبأ:

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان بشدة استمرار تحالف العدوان في ارتكاب المجازر المروعة بحق الشعب اليمني وآخرها مجزرة هران بمديرية أفلح اليمن بحجة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " في تحد صارخ للمجتمع الدولي ولكل القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية ارتكبت قاتلة الأطفال السعودية ومن وراءها تحالف الشر الأمريكي يوم أمس جرائم قتل جماعية في قرية المنوابة بعزلة هران مديرية أفلح اليمن وبغارات متعددة على نفس المنزل".



وأوضح أن تحالف العدوان ارتكب كل الجرائم من قصف منزل مدنيين وقتل نساء وأطفال والمسعفين من المواطنين وقصف سيارة الإسعاف التابعة لمكتب الصحة بالمحافظة.



وأشار إلى طيران العدوان تعمد بعدة غارات استهداف المسعفين وقطع الطريق عليهم في منطقة وعرة ونتج عن ذلك استشهاد وجرح أكثر من 60 شخصا كحصيلة أولية ولم يسمح الطيران لعمليات الإنقاذ وإحصاء الشهداء والجرحى.



وأوضح الدكتور الكحلاني في الوقت الذي تستنكر فيه الوزارة وتدين هذه الجرائم فإنها تدعوا أحرار وشرفاء العالم إلى عدم السكوت إزاء ما يتعرض الشعب اليمني من جرائم وممارسة الضغوط لإيقاف هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ