محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجيه لأبناء مدينة حجة تندد بجريمة العدوان بمنطقه هران حجة :سبأ:

نظم ابناء مدينة حجة اليوم وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار تحالف العدوان في المجازر ضد ابناء الشعب اليمني وأخرها المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان يوم امس بحق المواطنين بمديرية أفلح اليمن و راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى من الاطفال والنساء والمسعفين .



وعبر المحتجون عن ادانتهم الشديدة لهذه المجازر الشنعاء التي تؤكد تجرد العدوان السعودي من كل القيم الانسانية والأخلاقية وتحديا وانتهاك سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية والأعراف الانسانية التي تؤكد ان استهداف المدنيين وقصف منازلهم بمثابة جرائم حرب ضد الانسانية .



واستنكر المشاركون في الوقفة الصمت الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولى تجاه هذه الجرائم التي ترتكب بحق ابناء الشعب اليمني .. مطالبين المنظمات الحقوقية ومجالس حقوق الانسان في العالم الي ادانة هذه المجازر وإحالة مرتكبيها الى المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم حرب بحق الانسانية.



أكدوا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وأنها لن تزيد الشعب اليمني الا قوة وصمودا وتلاحما في مواجهة العدوان.

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ