محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الورود الانسانية توزع 212 سلة غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة ذمار -سبأ:

دشن وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق اليوم حملة توزيع 212 سلة غذائية على ذوي الاحتياجات الخاصة تنفذها مؤسسة الورود الانسانية الخيرية بتمويل من فاعل خير.



وخلال التدشين أشاد الوكيل بجهود مؤسسة الورود الانسانية ودورها الفاعل في خدمة شرائح واسعة من المجتمع من خلال مشاريعها الخيرية والإنسانية المختلفة.. مشيرا الى اهمية ان تتنافس مختلف منظمات المجتمع المدني في تقديم العون والمساندة للفقراء والمحتاجين واليتامى والنازحين وكل من يحتاج الى المساندة والدعم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.



بدوره اشار المدير التنفيذي للمؤسسة أحمد العفيري الى ان المؤسسة تنفذ عدد من المشاريع الخيرية في عدد من المحافظات بهدف التخفيف من معاناة شريحة واسعة من المجتمع تأثرت بشكل مباشر جراء العدوان والحصار.



حضر التدشين عضو مجلس الشورى حسن عبدالرزاق ومدير مكتب التربية أحمد الوشلي وعدد من قيادات الجمعيات المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ