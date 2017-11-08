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وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
[08/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:



التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء الدكتور العبيد أحمد العبيد.

وفي اللقاء سلم وزير الخارجية ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رسالة للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين ورئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين الكسندر مازا مارتلي، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، حول إستمرار دولتي العدوان السعودية والإمارات في إنتهاك القانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان.

وأشار وزير الخارجية في الرسالة إلى أن هذه الإنتهاكات تتضح جلياً في إعلان تحالف العدوان مؤخرا إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في الجمهورية اليمنية والذي يمثل عقاب جماعي ممنهج ضد الشعب اليمني.

ولفت إلى أن حكومة المستقيل الفار هادي الموالية للرياض تنفذ مؤامرة خطيرة تستهدف قطاع الإتصالات وخدمة الإنترنت في خطوة تصعيدية ذات أبعاد انفصالية تستهدف وحدة اليمن وسيادته، في إنتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن .

وأوضح الوزير شرف أن حكومة المدعو بن دغر وقعت عقد تنفيذي مع شركة هواوي الصينية لتنفيذ مخطط تشطيري بهدف فصل الاتصالات بين المحافظات الجنوبية والشمالية بتواطؤ واضح ومتعمد من قبل دولة العدوان السعودي وخطوط إتصالاتها الداخلية.

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه حق 27 مليون مواطن في الحياة بإعتبار ذلك حق أساسي من حقوق الإنسان.

وأكد وزير الخارجية أن عمليات التصعيد العسكري وإعلان إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية وما تمارسه دول العدوان حالياً من سياسة ممنهجة لقتل وتجويع اليمنيين ومن ذلك قيامها بطرد السفن التجارية المحملة بالاحتياجات الأساسية يكشف مخططات تحالف العدوان الإجرامية بحق اليمن أرضا وإنسانا .

سبأ
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