محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة المستشفى الجمهوري بحجة تكرم منظمتي الصحة العالمية وأطباء بلاحدود حجة-سبأ:

كرمت هيئة المستشفى الجمهوري بحجة اليوم منظمتي الصحة العالمية وأطباء بلا حدود تقديراً لاسهام المنظمتين في دعم الهيئة والقطاع الصحي بالمحافظة.



وفي التكريم الذي حضره وكيل المحافظة لشئون المشاريع والمتابعة علي عبدالرحمن المتوكل ورئيس هيئة المستشفى الدكتور محمد الصوملي ومدير مكتب الصحة الدكتور أيمن مذكور، أشاد وكيل أول المحافظة هلال الصوفي بدور منظمة الصحة العالمية في دعم القطاع الصحي بالمحافظة.



من جانبه ثمن الدكتور محمد الصوملي اسهامات المنظمة و دعمها للهيئة خاصة في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا دورها في توفير مادة الديزل الأمر الذي مكن الهيئة من الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين رغم استمرار الحصار والعدوان.



من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور نيفيو زجاريا حرص المنظمة على استمرار دعمها للقطاع الصحي خاصة في المرحلة القادمة ليشمل جوانب واسعة من مجالات الدعم .



إلى ذلك ناقش لقاء برئاسة الوكيل الصوفي ضم قيادة هيئة المستشفى الجمهوري وممثل منظمة الصحة العالمية اجراءات سرعة البت في موضوع الاشعة المقطعية و سبل توسيع تدخلات المنظمة في المحافظة بما في ذلك دعم مركز غسيل الكلى وتبني صيانة الاجهزة المعطلة.

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ