محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة حجة وعلمائها وخطبائها يدينون جريمة العدوان بمنطقة هران





ادانت قيادة محافظة حجة المجزرة المروعة التي ارتكبها العدوان السعودي الامريكي بحق المواطنين في منطقة هران بمديرية افلح اليمن بمحافظة حجة وراح ضحبتها عشرات الشهداء والجرحى .



وأشارت في بيان لها تلقته وكالة الانباء اليمنية "سبأ" الى ان تعمد طائرات تحالف العدوان السعودي الأمريكي تنفيذ 18 غارة مستهدفة بها منزلين يقطنهما نساء وأطفال هي جريمة بحق الانسانية كما انها بحسب المواثيق والأعراف الدولية تعد جريمة حرب و تصنف بحرب اباده يعاقب عليها كل التشريعات السماوية والإنسانية.



وقال البيان" ان ما ارتكبه العدوان هي واقعة اجرامية كبيرة تنم عن السقوط الأخلاقي والإنساني للنظام السعودي وأدواته من المرتزقة والخونة، وانتهاك صارخ لكل القيم الأخلاقية والإنسانية".



واستنكرت قيادة المحافظة الصمت الدولي جراء ما يتعرض له الشعب اليمني ..لافتا الى ان ذلك الصمت شجع العدوان على استمراء جرائمه التي يندى لها جبين الانسانيه..داعيا المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والخروج عن حالة الصمت إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم مروعة.



وأكد البيان أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم لن تسقط بالتقادم وستبقى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي و أن تمادي العدوان في ارتكاب المزيد من المجازر لن يزيد الشعب اليمني إلا صلابة وصمودا في مواجهة العدوان وآلاته ومرتزقته.



بدورهم ادان علماء وخطباء ومرشدي محافظه حجة كل المجازر التى يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي والتي كان آخرها الجريمة البشعة التي استهدفت منطقه هران بمديرية أفلح اليمن بأكثر من ستة عشر غارة حصدت العشرات مابين جريح وشهيد وما زال البعض تحت الانقاض .



وقالوا في بيان لهم تلقته /سبأ/" أن تلك المجازر البشعة والقذرة التى تكشف عن جرم وهوية المنفذ ال سعود الاسرة الدموية التي أصبحت تنفذ هذه الجرائم التى يهتز لها عرش الرحمان ليترجم دمويته الإجرامية أمام ما يسمى بمجلس الأمن والأمم المتحدة ودول العالم "



ودعا العلماء والخطباء أبناء اليمن عامة وأبناء محافظة حج خاصة إلى مزيد من التلاحم في مواجهة العدوان بكل الوسائل من خلال الحشد والتوجه للجبهات ورفد الجبهات بالمال والقوافل.



كما دعوا إلى الحفاظ على الجبهة الداخلية والابتعاد عن المناكفات الاعلامية وتوحيد جبهة اعلامية وسياسية مبنية على أسس قوية و إلى الجهاد في سبيل الله لمواجهة العدوان العالمي بكل الوسائل ...سائلين الله ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى.

سبأ [08/نوفمبر/2017] حجة - سبأ:سبأ