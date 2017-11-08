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مجلس الشورى يدين مجازر تحالف العدوان وآخرها مجزرة هران بحجة
[08/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
أدان مجلس الشورى واستنكر بشدة المجازر اليومية التي يرتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية وآخرها المجزرة المروعة التي استهدفت منازل المواطنين والمسعفين بمنطقة هران بمديرية أفلح اليمن محافظة حجة وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.

وحمل مجلس الشورى في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية نتيجة الصمت والتغاضي عن جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان وتوفير الغطاء للعدوان في الإستمرار لإستهداف الشعب اليمني وتدمير مقدراته.

وجدد المجلس إدانته لإعلان تحالف العدوان بقيادة السعودية إغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية .. مؤكدا أن ذلك يضاف إلى السجل الإجرامي لتحالف العدوان الذي لم يكتف بالحصار الشامل لمدة تقارب ثلاثة أعوام.

ودعا البيان المنظمات المحلية والدولية إلى تحمل المسؤولية في رصد وتوثيق ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر بشعة بحق الشعب اليمني يندى لها الجبين.

سبأ
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