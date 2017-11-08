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وقفة احتجاجية لأبناء مديرية الميناء بمحافظة الحديدة تندد باستمرار العدوان
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وقفة احتجاجية لأبناء مديرية الميناء بمحافظة الحديدة تندد باستمرار العدوان
[08/نوفمبر/2017]
الحديدة- سبأ :
نظم أبناء مديرية الميناء بمحافظة الحديدة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان السعودي الامريكي وارتكابه مجازر بحق أبناء الشعب اليمني.

وفي الوقفة طالب أبناء المديرية كافة الشعب مواصلة الصمود ومواجهة المخططات التي ترمي الى زعزعة الأمن وشق الصف واللحمة الوطنية والتصدي لكل الغزاة الطامعين بمقدارت الوطن وثروته.

وناشد المشاركون الضمائر الحية في المنطقة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ اليمن مما تتعرض له من حرب لا تمت للضمير والإنسانية بأي صلة والتي لا تحقق الا اهداف ومطامع الحاقدين على اليمن وأبنائه.

وألقيت خلال الوقفة كلمات أكدت أن ما يحدث من مجازر في حق أبناء الشعب اليمني يعري مواقف المتخاذلين جراء صمتهم لما يرتكبه العدوان من مجازر يندى لها جبين الانسانية وآخرها مجزرة هران بمحافظة حجة راح ضحيتها أكثر من 60 شهيد ولم يلقى هذا الفعل اي استنكار من المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان.

واستنكر بيان صادر عن أبناء مديرية الميناء، استمرار تحالف العدوان في ارتكاب المجاز بحق أبناء الشعب اليمني .. داعياً الوقوف صفاً واحداً لمواجهة العدو والتوجه لجبهات القتال إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية.

كما دعا البيان الجهات المعنية بضبط المتلاعبين بأقوات الشعب ومحاسبتهم وتفعيل القوانين تجاههم وتقديمهم للمحاكمة لاستغلالهم حاجة المواطن للمواد الاساسية والضرورية .

سبأ
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