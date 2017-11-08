محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة تدريبية لطلبة كلية الزراعة في مجال التمويل الزراعي صنعاء-سبأ:

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية لـ 40 طالب وطالبة من كلية الزراعة بجامعة صنعاء في مجال التمويل الزراعي .



هدفت الدورة في ثلاثة أيام و نُفذت بتمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، اكساب الطلاب وتزويدهم بمعارف ومفاهيم في مجال تمويل المشاريع والبرامج والأنشطة الزراعية المختلفة، الى جانب التعريف بآلية اختيار تمويل مشاريع ذات الأولوية من حيث الجدوى الاقتصادية والخدمة التي يوفرها المشروع للمستفيدين.



وأوضح مدير إدارة التخطيط في الصندوق المهندس عبدالله حسين العطاب أن الدورة التدريبية تأتي كتدريب جزئي في إطار برنامج تدريبي شامل يتضمن مجالات الإرشاد الزراعي والتسويق الزراعي والإتحاد التعاوني الزراعي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وغيرها من المجالات الزراعية .



ولفت الى أن التدريب يمثل جانب تأهيلي لطلبة كلية الزراعة والذي يأتي في إطار الأنشطة التدريبية والتأهيلية الصيفية للطلاب .. مبيناً أهمية التدريب في صقل مهارات الطلاب وتعريفهم بالعديد من المفاهيم والإجراءات اللازم اتخاذها بعين الاعتبار في تمويل وتنفيذ المشروعات الزراعية.



وأشار العطاب إلى أن صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي يساهم في تمويل وتنفيذ الأنشطة التدريبية والتأهيلية لطلاب كلية الزراعة بما يعزز من قدراتهم ومهاراتهم في مجال التحصيل العلمي وإعداد كوادر مهندسين زراعيين لخدمة مجالات التنمية الزراعية في البلاد .

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ