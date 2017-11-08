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  محلي
لقاء تشاوري لدعم العملية التعليمية بأمانة العاصمة
[08/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
عقد بأمانة العاصمة اليوم اللقاء التشاوري لدعم التعليم العام وإنجاح العملية التعليمية تحت شعار" التعليم أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية " نظمته أمانة العاصمة.

وفي اللقاء الذي حضره أمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان ورئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس وعدد من وكلاء الأمانة ووزارة التربية.. أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي أهمية تضافر الجهود وتعزيز المشاركة المجتمعية لدعم العملية التعليمية.

وثمن دور القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية والمحلية والمجتمع المدني لإستمرار التعليم بأمانة العاصمة .. مشيدا بصمود كافة المعلمين والمعلمات في ميدان العمل.

فيما نوه وكيل أمانة العاصمة لقطاع التعليم والشباب زياد الرفيق بتفاعل رجال الأعمال في القطاع الخاص والتجار والمنظمات والشخصيات الإجتماعية وممثلي مجالس الآباء والأمهات في مساندة الجهود الرسمية لإستمرار العملية التعليمية بمدارس الأمانة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني لدعم التعليم العام، وترتيب الأدوار بإتجاه دعم قطاع التعليم والتغلب على التحديات الراهنة.

واستعرض الرفيق جهود السلطة المحلية بالأمانة في معالجة التحديات وحشد الجهود لإيجاد حلول للصعوبات التي تواجه المعلمين .. مثمنا صمود التربويين واستمرارهم في أداء واجبهم وتجاوز الظروف الاستثنائية التي أفرزها إستمرار العدوان وحصاره .

بدوره أشار مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة محمد الفضلي إلى أهمية اللقاء للخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم التعليم وإستمراره بمدارس مديريات الأمانة .

ودعا القطاع الخاص ورجال المال والتجار والمنظمات الدولية والمحلية إلى تقديم الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات نظرا للأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم خاصة وبقية القطاعات الخدمية عامة جراء إستمرار العدوان .. مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية في إنجاح العملية التعليمية.

من جهته أكد محمد الآنسي في كلمة الغرفة التجارية ورجال الأعمال إستمرار دعم القطاع الخاص للتعليم وإنجاح العملية التعليمية .. مستعرضا عدد من أنشطة ومشاريع القطاع الخاص في دعم التعليم وبقية القطاعات الخدمية.

ودعا رجال المال والأعمال إلى المبادرة في تقديم المساعدات للمعلمين والمعلمات بما يسهم في حصول الطلاب على حقهم في التعليم العام.

في حين دعت مديرة المشاركة المجتمعية بوزارة التربية بشرى المحطوري الجهات المعنية والقطاع الخاص والمنظمات والمجتمع المحلي إلى دعم التعليم والتغلب على الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم.

تخلل اللقاء عرض عن المشاركات المجتمعية ومساهمات القطاع الخاص ورجال المال والخيرين في دعم التعليم ومسرحية أكدت ضرورة الإهتمام بالمعلمين ونيل الطلاب حقهم.

سبأ
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