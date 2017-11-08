محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة المواضيع المتعلقة بأزمة المشتقات النفطية بالحديدة الحديدة-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم المواضيع المتعلقة بأزمة المشتقات النفطية التي تمر بها المحافظة مع الجهات المختصة.



وشدد الاجتماع بحضور وكيل المحافظة للشؤون المالية عبد الجبار أحمد محمد ومدير أمن المحافظة عبد الحميد المؤيد على ضرورة محاسبة كل من يثبت ضلوعه في ازمة المشتقات في السوق .



وكلف الاجتماع الذي ضم وكلاء بيع المحروقات لجنة من الجهات المعنية للنزول الى المحطات لمراقبة سير عملية البيع وضبط المخالفين للوائح والأنظمة والقوانين .



وفي الاجتماع أكد وكيل اول المحافظة ضرورة القضاء على أية أسباب تدعوا الى افتعال الازمات حول انعدام المشتقات النفطية في السوق والتي لا تخدم سوى العدوان ومرتزقته.



وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على محضر من قبل وكلاء المشتقات النفطية بالالتزام بتوفير المحروقات والتقيد بالسعر المحدد .



حضر الاجتماع مدير مكتب الصناعة والتجارة عبد العليم الدرويش و مدير الأمن السياسي بالمحافظة العقيد ابراهيم السياني.

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ