محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حملة تفتيش ميدانية على محطات الوقود والغاز بالمحويت المحويت-سبأ:

نفذت السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المحويت اليوم حملة تفتيش ميدانية على محطات الوقود ومراكز بيع الغاز المنزلي في عدد من مديريات المحافظة.



وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة علي أحمد الصوفي أن الحملة نفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وعدد من المكاتب المعنية وشملت محطات الوقود والغاز وضبط من يقوم بالاحتكار والتلاعب بالأسعار.



وأكد الصوفي انه تم ضبط عدد من المحطات ومراكز بيع الغاز المنزلي الذين تعمدوا اغلاق محطاتهم والامتناع عن البيع للمواطنين ما تسبب في خلق أزمة في السوق .. مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.



وبين أن حملات التفتيش الميدانية ستتواصل يومياً لتعقب كافة محطات الوقود والغاز بجميع المديريات لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة وفقاً لتوجيهات قيادة المحافظة ووزارة الصناعة والتجارة.

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ