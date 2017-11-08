محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة العملية التعليمية بمحافظة ريمة ريمة -سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة ريمة برئاسة وكيل المحافظة حافظ الواحدي عدد من المواضيع المتعلقة بالعملية التعليمية بمدارس المحافظة.



وتطرق الاجتماع بحضور مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة حميد التوعري وضم مدراء الادارات ورؤساء الاقسام بالمكتب إلى الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والمعالجات الكفيلة بالتغلب على التحديات بما يمكن المعلمين من أداء واجبهم الوطني .



وشدد الاجتماع على ضرورة النزول الميداني للمتابعة والرقابة على سير العملية التعليمية ومطابقة الكشوفات المرفوعة من مدراء التربية بالمتواجدين فعليا بالمدارس .



وفي الاجتماع اكد الوكيل الواحدي حرص قيادة السلطة المحلية على الاهتمام بانتظام التعليم وبحقوق المعلمين وقطاع التعليم بمختلف مدارس المحافظة.



وأشاد الواحدي بصمود المعلمين وقطاع التعليم في ظل الظروف الصعبة جراء استمرار العدوان..مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لاستمرار العملية التعليمية وإفشال مخططات العدوان الهادفة الى تعطيل التعليم .



حضر الاجتماع مدير البريد بالمحافظة خالد الشاوش.





سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ