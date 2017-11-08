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مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق يقر موازنته التقديرية لعام 2018م
[08/نوفمبر/2017] صنعاء-سبأك
أقر مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور في إجتماعه اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق موازنة الصندوق التقديرية للعام المالي ٢٠١٨م بإيراد متوقع ١٠ مليار و٢٧٠ مليون ريال .

تتضمن الموازنة الإنفاق على مشاريع صيانة الطرق بمستوياتها المختلفة بما في ذلك الجسور والأنفاق المتضررة جراء استهدافها من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي.

كما أقر الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ورئيس وحدة الطوارئ المهندس نبيل المؤيد ووكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس عبد الوهاب الحاكم وأعضاء مجلس إدارة الصندوق من الجهات ذات العلاقة بوزارات الأشغال والمالية والتخطيط والنقل والداخلية والنفط، تجديد تمديد فترة العمل بعقد الصيانة الروتينية السابق للطرق والجسور لمدة عام اعتبارا من بداية ٢٠١٨ حتى نهايته .

وفي الإجتماع حث وزير الأشغال العامة والطرق الجهات المعنية بتحصيل إيرادات صندوق صيانة الطرق بوزارة النفط والمعادن والمالية والجمارك سرعة توريد الإيرادات إلى حساب الصندوق بما يغذى الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٨م المقرة بما يمكنه من أداء مهامه في صيانة الطرق والجسور والأنفاق التي دمرها العدوان وإعادتها للخدمة بما يسهل نقل المساعدات الإنسانية الغذائية والإغاثية والدوائية وتخفيف معاناة المواطنين.

ولفت إلى حجم الأعباء المالية الباهظة والتبعات التراكمية السلبية التي تفرض على الأجهزة المعنية بصيانة وإعادة تشغيل شبكات الطرق والجسور في حال تأخر توريد تلك الجهات إيرادات الصندوق.

كما حث الوزير مطلق مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق على إستمرار التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المانحة بما يسهم في مواجهة التحديات والأعباء المالية التي فرضها العدوان بإستهدافه الممنهج لشبكات الطرق والجسور.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس إستمرار الصندوق في أداء عمله ومهامه المناطة في مختلف المحافظات رغم إستمرار العدوان في إستهداف شبكة الطرق.

واستعرض جملة من مشاريع شبكات الطرق والجسور التي استهدفها العدوان وتم إعادتها للخدمة وغيرها من المشاريع الجاري تنفيذها على مستوى المحافظات .. مثنيا على جهود المهندسين والعاملين في مواقع العمل والإنتاج والقائمين والمشرفين على تلك المشاريع.

فيما استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة الطرق والجسور المهندس لبيب عز الدين جهود المؤسسة في إعادة خدمة شبكات الطرق والجسور على مستوى المحافظات والانجازات التي حققتها خلال المرحلة وفي ظل الظروف والتحديات الراهنة التي يواجه فيها اليمن عدوان يستهدف اليمن وبنيته التحتية.

وكان الإجتماع استمع إلى محاضر اجتماعاته السابقة ووافق عليها بما تضمنته من توصيات لخدمة مشاريع تأهيل وصيانة والطرق والجسور.

وثمن المجتمعون الجهود التي يبذلها المهندسين والعاملين في تلك المشاريع ومواصلة العمل في ظل إستمرار تحليق طيران العدوان وإستهدافه شبكات الطرق والجسور.
سبأ
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