محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير النفط يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر صنعاء-سبأ:

التقى وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي باليمن الكسندر فيث.



جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية في اليمن خاصة بعد إعلان تحالف العدوان إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، والدور الذي من الممكن أن تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الجانب.



وأشار وزير النفط والمعادن إلى الأوضاع الإنسانية جراء الحصار وكذا التداعيات الكارثية لإعلان إغلاق المنافذ البحرية خاصة ما يتعلق بالوقود والتي ستؤدي إلى زيادة معاناة الشعب اليمني وتؤثر على مختلف المجالات الصحية والخدمية وتنقل المواطنين وكذا نقل المساعدات الإنسانية.



وأكد أهمية أن يكون للمنظمات الدولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر موقف مساند للشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار أدى إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم.



فيما أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة تولي هذا الموضوع إهتمام كبير خاصة ما يتعلق بالوقود كأولوية قصوى لتأثيره على المواطنين ومختلف القطاعات الصحية والخدمية في البلاد.



ولفت إلى أن اللجنة أصدرت أمس بيان وجهت فيه نداء عاجلا بإبقاء المنافذ اليمنية مفتوحة للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية .. مبينا أن البعثة ستواصل جهودها مع اللجنة الدولية في جنيف وفروعها للتحرك في هذا الجانب.

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ