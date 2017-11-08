عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الاطلسي (ناتو) حول الأمن الدولي بروكسل – سبأ:

بدأ وزراء دفاع حلف شمال الاطلسي (ناتو) اليوم الاربعاء اجتماعهم الذي يستمر يومين ويركز على الأوضاع في أفغانستان وكوريا الشمالية اضافة الى مراجعة هيكلية قيادة الحلف.



وقال الامين العام للحلف ينس شتولتنبرغ للصحفيين قبيل الاجتماع ان القرارات التي سيتخذها الوزراء تمهد الطريق لقمة الناتو المقرر عقدها في بروكسل يوليو المقبل حيث "تضمن هذه القرارات الاستمرار بحماية الشعب بعالم اكثر تحديا".



وأضاف ان الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني ستشارك بالاجتماع لبحث العديد من القضايا المختلفة و التهديدات الامنية ومن ضمنها كوريا الشمالية.



واكد شتولتنبرغ "الدور الخاص" لروسيا والصين في الشفافية والتطبيق الكامل لعقوبات مجلس الامن المتعلقة بكوريا الشمالية.



واوضح ان مباحثات الاجتماع غدا الخميس ستركز على افغانستان.. مبينا ان القوات الامنية الافغانية اظهرت تقدما في ظل الاوضاع الأمنية غير المستقرة هناك وتمكنهم من مواجهة حركة (طالبان) المحظورة وعدم تحقيق الحركة اهدافها الاستراتيجية.



وذكر الامين العام للحلف ان الولايات المتحدة بدأت بالفعل نشر قوات اكثر في افغانستان.. مشيرا الى تاكيد الدول الحلفاء والشركاء على التزامات اضافية.

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ