صعود أسعار الذهب بدعم تراجع الدولار

لندن – سبأ:



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعد نشر تقرير إعلامي أشار إلى احتمال تأجيل تطبيق خفض لضرائب الشركات في إطار خطة أمريكية مهمة للإصلاح الضريبي.



وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1278.43 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن قد تراجع بنحو 0.5 بالمائة امس الثلاثاء.



وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3 بالمائة إلى 1279 دولارا للأوقية.



وذكرت صحيفة واشنطن بوست امس نقلا عن مصادر لم تسمها أن الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يدرسون تأجيل تطبيق خطة الخفض الضريبي الرئيسية لمدة عام كي تصبح متماشية مع قواعد المجلس.



وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 بالمائة إلى 17.02 دولار للأوقية.



وزاد البلاتين 0.5 بالمائة إلى 927.30 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 995.70 دولار للأوقية.

[08/نوفمبر/2017]سبأ