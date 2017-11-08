عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الامريكي يصل الى الصين في زيارة رسمية طوكيو – سبأ:

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاربعاء الى الصين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام والتي تعتبر الأولى منذ توليه الرئاسة .







وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) في بيان الى ان الرئيس الامريكي سيجري مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ غدا الخميس حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.







وتعد الصين ثالث محطات جولة ترامب الاسيوية التي تشمل ايضا اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والفلبين.







وتأتي زيارة ترامب لاسيا بعد قيام كوريا الشمالية في سبتمبر الماضي باختبار ناجح لقنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صواريخ باليستية عابرة للقارات.



سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ