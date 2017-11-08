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آخر تحديث: الأربعاء، 08 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:41:46م
رئيس الوزراء يطلع على جهود معالجة الأزمة المفتعلة للمشتقات النفطية
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور اليوم، قيادة وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية وعدد من أعضاء لجنة الطوارئ المكلفة باحتواء أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، جراء اعلان تحالف العدوان السعودي اغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية
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الرئيس الامريكي يصل الى الصين في زيارة رسمية
[08/نوفمبر/2017]
طوكيو – سبأ:
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاربعاء الى الصين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام والتي تعتبر الأولى منذ توليه الرئاسة .



وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) في بيان الى ان الرئيس الامريكي سيجري مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ غدا الخميس حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.



وتعد الصين ثالث محطات جولة ترامب الاسيوية التي تشمل ايضا اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والفلبين.



وتأتي زيارة ترامب لاسيا بعد قيام كوريا الشمالية في سبتمبر الماضي باختبار ناجح لقنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صواريخ باليستية عابرة للقارات.

سبأ
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