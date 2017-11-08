محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ تعز يطمئن على صحة الجابري والقرشي تعز -سبأ:

اطمأن محافظ تعز عبده الجندي اليوم على صحة الشيخ عبد الولي الجابري والشيخ علي القرشي جراء إستهدافهما من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته في جبهات العزة والشرف والبطولة دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراه.



وأشاد المحافظ الجندي خلال الزيارة بالمواقف الإيجابية للشيخ الجابري والشيخ القرشي في مختلف مراحل النضال الوطني .. حاثا المعنيين بالمستشفى على الإهتمام والعناية بحالتهما الصحية.



من جانبهما عبرا الجابري والقرشي عن تقديرهما وإمتنانهما لهذه اللفتة من محافظ تعز الذي يولي أبطال الجيش واللجان الشعبية جل الإهتمام والرعاية.



وأكدا إستمرار النضال لتحرير الوطن من الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم.

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ