اسبانيا: اعتقال مواطن اسباني في (سبتة) للاشتباه في صلته ب(داعش)

مدريد – سبأ:

أعلنت وزارة الداخلية الاسبانية اليوم الاربعاء إن الشرطة الوطنية اعتقلت مواطنا اسبانيا في مدينة (سبتة) التابعة للتاج الاسباني للاشتباه في صلته بتنظيم (داعش).



واوضحت الوزارة في بيان ان الرجل (28 عاما) كان ينتمي لشبكة استقطاب وتجنيد وتلقين جنود جدد للتنظيم.. مبينة انه كان يعمل على توزيع المواد الدعائية للتنظيم بين شباب الحي الذي كان يقيم فيه.



واضافت ان المعتقل كان ينشط ايضا على شبكة الانترنت من خلال نشر مقاطع فيديو وصور بين اتباعه وتحريضهم على نشر فكر (داعش) وارتكاب اعمال "ارهابية" في اماكن اقامتهم.



ويأتي ذلك بعد يومين من اعتقال الشرطة الاسبانية مواطنا مغربيا في (فالنسيا) شرقي البلاد بتهمة الانتماء الى (داعش) والعمل على استقطاب مقاتلين جدد للتنظيم في اسبانيا وتسهيل عملية انتقالهم الى مناطق الصراع اضافة الى تحريضهم على ارتكاب اعمال "ارهابية".

[08/نوفمبر/2017]سبأ