[08/نوفمبر/2017]
مأرب - سبأ:
لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي مصارعهم اليوم بصد الجيش واللجان الشعبية زحف واسع لهم بإتجاه مناطق المدفون والمنارة والمجاوحة بنهم.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان صدت زحف متعدد المحاور لمرتزقة العدوان بإتجاه مواقع عسكرية بمناطق المدفون والمجاوحة والمنارة بنهم وكبدتهم خسائر كبيرة.
وأشار المصدر إلى مصرع 26 مرتزق بينهم قيادات وإصابة العشرات خلال التصدي للزحف الفاشل.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن أكثر من 25 غارة على مناطق المجاوحة والمنارة والمديد بنهم لأسناد زحف المرتزقة.
سبأ