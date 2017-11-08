رئيس الوزراء يطلع على جهود معالجة الأزمة المفتعلة للمشتقات النفطية التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور اليوم، قيادة وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية وعدد من أعضاء لجنة الطوارئ المكلفة باحتواء أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، جراء اعلان تحالف العدوان السعودي اغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا عقب مداهمتها لمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. مدير شركة النفط بصنعاء يؤكد توفر المشتقات النفطية التجارية أكد مدير عام شركة النفط اليمنية بصنعاء إبراهيم الوريث توفر المشتقات النفطية التجارية في محافظات صنعاء وعمران والمحويت وأجزاء من حجة. كاسياس يفوز بجائزة القدم الذهبية نال حارس المرمى الإسباني المخضرم إيكر كاسياس جائزة القدم الذهبية 2017م في موناكو.