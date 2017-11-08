ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 08 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:41:46م
رئيس الوزراء يطلع على جهود معالجة الأزمة المفتعلة للمشتقات النفطية
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور اليوم، قيادة وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية وعدد من أعضاء لجنة الطوارئ المكلفة باحتواء أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، جراء اعلان تحالف العدوان السعودي اغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا عقب مداهمتها لمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
مدير شركة النفط بصنعاء يؤكد توفر المشتقات النفطية التجارية
أكد مدير عام شركة النفط اليمنية بصنعاء إبراهيم الوريث توفر المشتقات النفطية التجارية في محافظات صنعاء وعمران والمحويت وأجزاء من حجة.
كاسياس يفوز بجائزة القدم الذهبية
نال حارس المرمى الإسباني المخضرم إيكر كاسياس جائزة القدم الذهبية 2017م في موناكو.
آخر الأخبار:
صعود أسعار الذهب بدعم تراجع الدولار
الرئيس الامريكي يصل الى الصين في زيارة رسمية
محافظ تعز يطمئن على صحة الجابري والقرشي
اسبانيا: اعتقال مواطن اسباني في (سبتة) للاشتباه في صلته ب(داعش)
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مدير التوجيه المعنوي يكشف معلومات عن سعي النظام السعودي لارتكاب مجازر وحشية وإبادة جماعية
[08/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
كشف مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي عن معلومات حول سعي تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي الى ارتكاب مزيد من المجازر الوحشية بحق وطننا وشعبنا وأن هناك معلومات استخبارية تؤكد نوايا النظام السعودي في استخدام أسلحة محظورة في إطار حملته العسكرية التصعيدية المسعورة.

وأوضح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان القوات المسلحة واللجان الشعبية لديها معلومات استخباراتية تؤكد ان النظام السعودي يحضر لعمليات وجرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب اليمني بعد أن يأس نظام آل سعود من تحقيق أي نجاح على الأرض سوى قتل الأبرياء والتدمير للمقدرات اليمنية.

وأشار العميد المهدي إلى أن اعلان تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية يعد تصعيدا خطيرا يقدم عليه تحالف العدوان ومحاولة منه لاحكام حصاره وخنق الشعب اليمني وأن هذا التصعيد يأتي في إطار سيناريو تدميري وحرب إبادة جماعية يخطط لها النظام السعودي من خلال اعتبار اليمن برا وبحرا وجوا هدفا عسكريا مفتوحا.

ونوه العميد/ المهدي أن المزاعم التي يروج لها النظام السعودي في ان الصواريخ الباليستية اليمنية التي تأتي في إطار حق الرد المشروع على جرائم العدوان بأنها صواريخ إيرانية مجرد ادعاءات يسوق لها العدوان .. مؤكدا ان القوة الصاروخية اليمنية تمتلك ترسانة من الصواريخ الباليستية وقد جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة وقادرة على الوصول إلى الأهداف في العمق الاستراتيجي لدول العدوان.

وحذر العميد المهدي النظام السعودي من خطورة الإقدام على عمل انتحاري كهذا كونه سيؤدي إلى زيادة التصعيد العسكري .. مؤكدًا ان الرد بالمثل سيبقى خياراً يمنياً وحقاً مشروعاً وعلى النظام السعودي أن يعي الدرس مالم فعليه تحمل نتائج عناده واستكباره فبنك الأهداف العسكرية والحيوية مفتوحاً أمام صواريخنا الباليستية.

ودعا مدير التوجيه المعنوي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية وكل العقلاء في العالم إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الهمجي على الشعب اليمني ووقف حملات الإبادة الجماعية وحملة الحصار والتجويع التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني.

سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يطلع على جهود معالجة الأزمة المفتعلة للمشتقات النفطية
محافظ تعز يطمئن على صحة الجابري والقرشي
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بصد زحف لهم بنهم
طيران العدوان السعودي يشن أربع غارات على مديرية صرواح بمأرب
وزير التعليم الفني وأمين محلي الحديدة يطلعان على سير العملية التعليمية في المعاهد الفنية بالمحافظة
هيئة الطيران: اليمن ذات سيادة تامة على مطاراته وفضائه الجوي(مصحح)
مركز حقوق الإنسان يدعو أحرار العالم للوقوف مع الشعب اليمني
صد محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في مدينة تعز
صد زحف للمرتزقة في نهم وقتلى وجرحى في صفوفهم
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم على مواقعهم بالبيضاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن أربع غارات على مديرية صرواح بمأرب
[08/نوفمبر/2017]
المركز القانوني يطالب بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات تحالف العدوان
[08/نوفمبر/2017]
حزب الحرية التنموي يدين مجزرة العدوان في أفلح اليمن بحجة
[08/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب المجازر المروعة بحق الشعب اليمني
[08/نوفمبر/2017]
حقوق الإنسان تستنكر الصمت الدولي تجاه تعنت وإنتهاكات العدوان
[08/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by