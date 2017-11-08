وزير التعليم الفني وأمين محلي الحديدة يطلعان على سير العملية التعليمية في المعاهد الفنية بالمحافظة [08/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:

أطلع وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب ومعه أمين عام المجلس المحلي لمحافظة الحديدة علي بن علي القوزي على سير التعليم الفني بمحافظة الحديدة.



وخلال لقائهما بكوادر التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة استمع الوزير و الأمين العام من مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني حسن عبد الباري هديش لشرح موجز عن الصعوبات والمشاكل التي تواجهها العملية التعليمية والتدريبية في معاهد التعليم وفي مقدمتها شحة المواد الخام للتدريب، وعدم مواءمة التجهيزات في بعض الأقسام لاحتياجات ومتطلبات السوق، إضافة إلى المشاكل التي تواجه الطلاب وأهمية توفير المتطلبات الضرورية لضمان استمرارية العملية التعليمية.



وأكد وزير التعليم الفني وأمين عام محلي الحديدة استعداد الوزارة وقيادة المحافظة لتقديم كافة المتطلبات الضرورية لسير العملية التعليمية والبحث عن البدائل المتاحة لتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص والتعاون في مجال التدريب التعاوني وتحديد احتياجاتهم والعمل على تلبيتها باعتبار القطاع الخاص المستفيد الأول من مخرجات التعليم الفني والمهني.



وأطلعا على سير العملية التعليمية في معهد بلقيس للبنات واستمعا من مديرة المعهد سلام يوسف الشحاري على طبيعة التجهيزات والاحتياجات المطلوبة في أقسام المعهد والاحتياجات المطلوبة لتطوير المعهد وتقديم الامتيازات للطالبات.



كما أطلع وزير التعليم الفني وامين عام محلي الحديدة على سير العملية التعليمية والتدريبية بالمعهد المهني للمعدات الثقيلة وتعرفا على نماذج من مشاريع التخرج لطلاب المعهد.



وتفقدا طبيعة التجهيزات في اقسام ميكانيكا السيارات وصيانة المعدات والورش المهنية والتقنية الأخرى.



واستمعا من عميد المعهد محمد ناصر الفقيهي ورؤساء الأقسام الى شرح حول الصعوبات والمشاكل التي تواجهها عملية التدريب والاحتياجات المطلوبة للارتقاء بالعملية التعليمية اضافة إلى مشاكل السكن الداخلي والتغذية وأهمية ايجاد الحلول اللازمة باعتبار معظم الطلاب يأتون من خارج المدينة وبحاجة إلى سكن داخلي.



وأعلن الوزير والأمين العام عن دعم المعاهد المهنية بالحديدة بعدد ثلاثة معامل حاسوب وتزويد الخمسة المعاهد بمنظومات الطاقة الشمسية وتوريد عدد الف و200 مقعد دراسي لطلاب وطالبات المعاهد بتكلفة تقدر ب 60 مليون ريال.



رافقهما خلال الزيارة المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز الحاج ومساعد المدير العام للصندوق علي البهلولي.

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