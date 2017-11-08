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آخر تحديث: الأربعاء، 08 - نوفمبر - 2017 الساعة 01:00:38م
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مركز حقوق الإنسان يدعو أحرار العالم للوقوف مع الشعب اليمني
[08/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
 دعا المركز اليمني لحقوق الإنسان أحرار العالم إلى الوقوف مع الشعب اليمني وإنقاذه من القتل والدمار الذي تمارسه دول التحالف بقيادة السعودية .

واستنكر المركز في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه المجزرة البشعة التى ارتكبها طيران العدوان بمديرية أفلح اليمن في محافظة حجة وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى و تضرر منازل المواطنين وممتلكاتهم .

وحمّل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن كامل المسئولية عن الدماء التي تسفك في اليمن ، مذكّراً إياهم بدورهم الواجب القيام به من أجل حماية حقوق الإنسان ووقف نزيف الدم ورفع الحصار عن الشعب اليمني .

وأكد المركز أنه لا يوجد أي مبرر لعدوان قوات التحالف باستهداف منزل المواطن حمدي جماعي في منطقة هران بمديرية أفلح اليمن وبتلك الطريقة الوحشية والكم الهائل من الغارات ، لافتاً إلى أن المركز تحقق من أن المبنى سكن عائلي يحوي أطفالاً ونساء ولا يوجد به مسلحون كما أن المنطقة لا يوجد فيها أي مظاهر للتسلح .

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة و جميع الجرائم والمجازر التي استهدفت المدنيين تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي ، وتعد جريمة حرب وإبادة جماعية وفقاً للقانون نفسه .


سبأ
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