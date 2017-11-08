محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز حقوق الإنسان يدعو أحرار العالم للوقوف مع الشعب اليمني صنعاء - سبأ :

دعا المركز اليمني لحقوق الإنسان أحرار العالم إلى الوقوف مع الشعب اليمني وإنقاذه من القتل والدمار الذي تمارسه دول التحالف بقيادة السعودية .



واستنكر المركز في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه المجزرة البشعة التى ارتكبها طيران العدوان بمديرية أفلح اليمن في محافظة حجة وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى و تضرر منازل المواطنين وممتلكاتهم .



وحمّل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن كامل المسئولية عن الدماء التي تسفك في اليمن ، مذكّراً إياهم بدورهم الواجب القيام به من أجل حماية حقوق الإنسان ووقف نزيف الدم ورفع الحصار عن الشعب اليمني .



وأكد المركز أنه لا يوجد أي مبرر لعدوان قوات التحالف باستهداف منزل المواطن حمدي جماعي في منطقة هران بمديرية أفلح اليمن وبتلك الطريقة الوحشية والكم الهائل من الغارات ، لافتاً إلى أن المركز تحقق من أن المبنى سكن عائلي يحوي أطفالاً ونساء ولا يوجد به مسلحون كما أن المنطقة لا يوجد فيها أي مظاهر للتسلح .



وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة و جميع الجرائم والمجازر التي استهدفت المدنيين تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي ، وتعد جريمة حرب وإبادة جماعية وفقاً للقانون نفسه .





سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ