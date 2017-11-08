عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترمب يحذر كوريا الشمالية: لا تقللوا من شأننا ولا تجربونا سول – سبأ:

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوريا الشمالية، قائلا " أقول لكوريا الشمالية ليس باسم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فقط بل نيابة عن جميع الدول المتحضرة، لا تقللوا من شأننا ولا تحاولوا اختبارنا ".



وجاء تصريح ترمب هذا في خطابه الذي أدلى به في الجمعية الوطنية في سول، اليوم الاربعاء، حسب وكالة يونهاب الرسمية، في اليوم الثاني من زيارة دولة يقوم بها إلى كوريا الجنوبية، حيث قال " ظل النظام الحاكم الكوري الشمالي يفسر ضبط النفس الأميركي في الماضي، بأنه علامة ضعف، غير أن هذا سوء تقدير شنيع".



وأكد ترمب على ذلك بالقول " تحاول كوريا الشمالية أن تهدد الولايات المتحدة الأميركية بمواصلة تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ نحو الأراضي اليابانية، غير أن إدارتنا الحالية تختلف عن نظيراتها في الماضي".



وقال "سنتقاسم الأمن المشترك والازدهار ونحمي الحرية المقدسة، فقد ضحى الجيش الأميركي بأرواحه في المواجهة ضد النازية والإمبراطورية والشيوعية والإرهاب". موضحا أن بلاده لا تريد الصراعات والمواجهة، غير أنها لا تهرب منها إطلاقا.



واضاف :" كانت هناك أنظمة منبوذة في التاريخ، وهذه الأنظمة اختبرت عزم الولايات المتحدة الأميركية، ولا جدوى في التشكيك في عزمنا".



وأكد أنه لن يسمح بأن تتعرض الولايات المتحدة أو اي من حلفائها لهجوم، ولن يسمح أيضا بأن تتعرض المدن الأميركية للدمار والتهديدات.



من جهة اخرى، اشتبكت مجموعات من المتظاهرين المؤيدين والمناوئين لزيارة الرئيس الأميركي للبلاد أمام مبنى الجمعية الوطنية في سيئول قبيل قيام ترمب بإلقاء خطابه أمام البرلمان وهتف المتظاهرون المناهضون لترمب "لا للحرب" و "لا لترمب"، موجهين التهمة له بـ "تدمير السلام والتمييز بين الناس من خلال أعراقهم ".



وعززت الشرطة الأمنية قواتها بإرسال 18 ألفا من عناصرها وإقامة جدران اصطناعية مع سيارات الشرطة بين المجموعتين.



سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ