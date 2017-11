Bombardement de sites de l'ennemi saoudien à Asir, à Najran et à Jizan [08/نوفمبر/2017]

ASIR, 08 Nov. (SABA)-Des unités au sien de l'armée et des forces populaires ont ciblé

de rassemblements de mercenaires de l'agression saoudienne à Asir, à Najran et à Jizan.



Une source militaire à indiquée à Asir, que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblée de rassemblements de mercenaires de soldats saoudiens et leurs mercenaires dans la zone de Raqabat Al-Zasj, Al-Hanjar et Al-Moustaba'a à Asir, les sits d'Al-Shabakah, de Qouat Najran et d'Abasah à Najran.



La source a ajouté que l'artillerie a ciblé de rassemblements de soldats saoudiens au Mont de Qais à jizan, infiligeant à l'ennemi de grandes pertes.



La source a ajouté que deux mercenaires de l'armée saoudienne ont été tué dans le sommet d'Al-Khazan devant port d'Alib à Asir.



