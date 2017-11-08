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آخر تحديث: الأربعاء، 08 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:07:43م
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  اقتصاد
النفط يهبط مع تراجع واردات الصين لكن السوق تظل مدعومة بتخفيضات الإنتاج
[08/نوفمبر/2017]
سنغافورة – سبأ :
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تراجع واردات الصين من الخام إلى أدنى مستوى في عام، وإن كان التجار قالوا إن السوق بشكل عام تظل مدعومة بتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

وبحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 31 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 63.38 دولار للبرميل وإن كان لا يزال غير بعيد عن أعلى مستوى في نحو عامين ونصف العام البالغ 64.65 دولار للبرميل والذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 56.89 دولار للبرميل مقارنة مع سعر التسوية السابقة لكنه ما زال أيضا غير بعيد عن أعلى مستوى منذ يوليو 2015 الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع عندما بلغ 57.69 دولار للبرميل.

وهبطت واردات الصين من النفط في أكتوبر بشدة من مستوى مرتفع يقترب من القياسي بلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا في سبتمبر أيلول إلى 7.3 مليون برميل يوميا فقط في أكتوبر حسبما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم الأربعاء. وهذا هو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016.

سبأ
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