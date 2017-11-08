محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دك مواقع العدو ومرتزقته وإعلام العدوان يعترف بمصرع وإصابة جنوده صنعاء - سبأ:

دكت القوة المدفعية والصاروخية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو والمرتزقة ، فيما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع ثلاثة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة الزج والهنجر والمسنا في عسير،وتم قنص أثنين من مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخزان قبالة منفذ علب .



في نجران استهدف قصف مدفعي وصاروخي تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الشبكة وقوة نجران ، جندي سعودي تم قنصه خلف موقع الشبكة ،فيما قصفت المدفعية تجمعات آخرى لمرتزقة الجيش السعودي في موقع عباسة .



كما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في جبل قيس بمنطقة جيزان ،فيما أعترف إعلام العدو السعودي بمصرع الجنود عبدالله محمد حمدي،زايد الماسدي، نايف عسيري في مواجهات مع الجيش واللجان بجبهات ما وراء الحدود .



وأكد المصدر أن ابطال الجيش و اللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب،ولقي أربعة مرتزقة مصرعهم في مناطق متفرقة بالمديرية .



في حين تم إحباط محاولة تسلل هي الثانية من نوعها لمرتزقة العدوان على حريب نهم ،وأطلقت القوة الصاروخية صاروخا نوع زلزال1 على تجمعات المرتزقة في المنارة .



في تعز استهدف قصف مدفعي و صاروخي تجمعات للمرتزقة في الهاملي ،وتجمعات آخرى تم قصفها بالمدفعية في معسكر الأمام بذباب، وتم استهداف تحصينات المرتزقة في مديرية بير باشا .



كما نفذ أبطال الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة شمال معسكر خالد وتبة فجر أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم ،وتم قنص ثمانية مرتزقة في منطقة الضباب ،و خمسة آخرين في الهاملي بمديرية موزع،وأثنين مرتزقة في المعافر .



وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم في كمين للجيش واللجان اسفل شبكة العقلة بمكيراس في البيضاء ، وتم قنص مرتزق في مديرية ذي ناعم ،فيما تمكن الجيش واللجان من صد محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه تبة السفينة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في معسكر الصدرين بمريس في الضالع ،فيما قتل المرتزق السوداني اباذر محمد صالح بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ميدي.

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ