محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حزب الحرية التنموي يدين مجزرة العدوان في أفلح اليمن بحجة صنعاء - سبأ:

أدانت الأمانة العامة لحزب الحرية التنموي المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بمديرية أفلح اليمن محافظة حجة وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بينهم نساء وأطفال .



واستنكرت الأمانة العامة للحزب في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه الصمت المخزي للمجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الإنسان اليمني من جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.



وحمل البيان دول تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم وتبعات استمرار العدوان والحصار ، محذراً من المضي في إغلاق المنافذ اليمنية والساحل الغربي على وجه الخصوص.



ودعا البيان الأمم المتحدة وكل القوى الحية والمنظمات الحقوقية والإنسانية في المنطقة والعالم إلى الاضطلاع بمسؤولياتها إزاء ما يتعرض له اليمن أرضاً وإنساناً،مؤكدا حق الشعب اليمني المشروع في الدفاع عن أرضه وعرضه .



وحث البيان الشعب اليمني على الاستمرار في النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال , مشيداً بالانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ