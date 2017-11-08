عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية: زيارة ترمب لسيئول بيونغ يانغ – سبأ :

أدانت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى كوريا الجنوبية واعتبرتها خطوة لاشعال فتيل الحرب النووية.



ونقلت وكالة يونهاب الجنوبية عن صحيفة رودونغ سينمون، الناطقة باسم حزب العمال الحاكم الكوري الشمالي، قولها إن زيارة ترمب إلى الجنوب تهدف إلى تشديد التهديدات العسكرية ضد الشمال، واعتبرتها خطوة لإشعال فتيل الحرب النووية.



وذكرت الصحيفة أن المشكلة بأن كوريا الجنوبية تتبع الولايات المتحدة العازمة على إشعال الحرب النووية، بصورة عمياء، مؤكدة ضرورة حل قيادة القوات المشتركة بين سيئول وواشنطن، والتي وصفتها بـ "أداة الحرب العدوانية لإشعال فتيل الحرب وغزو كوريا الشمالية".

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ