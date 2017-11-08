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آخر تحديث: الأربعاء، 08 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:07:43م
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  عربي ودولي
كوريا الشمالية: زيارة ترمب لسيئول
[08/نوفمبر/2017]
بيونغ يانغ  – سبأ :
أدانت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى كوريا الجنوبية واعتبرتها خطوة لاشعال فتيل الحرب النووية.

ونقلت وكالة يونهاب الجنوبية عن صحيفة رودونغ سينمون، الناطقة باسم حزب العمال الحاكم الكوري الشمالي، قولها إن زيارة ترمب إلى الجنوب تهدف إلى تشديد التهديدات العسكرية ضد الشمال، واعتبرتها خطوة لإشعال فتيل الحرب النووية.

وذكرت الصحيفة أن المشكلة بأن كوريا الجنوبية تتبع الولايات المتحدة العازمة على إشعال الحرب النووية، بصورة عمياء، مؤكدة ضرورة حل قيادة القوات المشتركة بين سيئول وواشنطن، والتي وصفتها بـ "أداة الحرب العدوانية لإشعال فتيل الحرب وغزو كوريا الشمالية".

سبأ
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