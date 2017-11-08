ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دراسة/ تناول المأكولات البحرية أثناء الحمل يغير مستقبل الأطفال ستوكهولم – سبأ:

أكدت دراسة سويدية أن تناول النساء الحوامل للمأكولات البحرية والأسماك الغنية بالزيوت من شأنه تعزيز مهارات التواصل لديهم أكثر من غيرهم.



وجمع الباحثون بيانات 39 ألف أم تناولن المأكولات البحرية في فترة حملهن وتبين أن الأمهات اللاتي استهلكن 400 جرام أسبوعيا من الأسماك الزيتية ارتفعت لديهن احتمالات تمتع أطفالهم بمهارات تواصل ومهارات لغوية، وهو ما ينفي التحذيرات الواردة في دراسات سابقة من تناول المرأة الحامل لهذه الأنواع من الأسماك.



وقد قيم الباحثون المهارات اللغوية ومهارات التواصل لدى أطفالهن في عمر خمس سنوات، وتبين أن الأمهات اللواتي تناولن نحو 400 جرام من الأسماك أسبوعيا امتلك أطفالهن مهارات تواصل أعلى.

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ