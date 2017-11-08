محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حقوق الإنسان تستنكر الصمت الدولي تجاه تعنت وإنتهاكات العدوان صنعاء - سبأ :

استنكرت وزارة حقوق الإنسان الصمت المشين واللا إنساني واللا أخلاقي للمجتمع الدولي تجاه التعنت الصارخ والانتهاكات الواضحة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تمارسها دول تحالف العدوان في حق الشعب اليمني ومقدراته .



وأدانت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه المجزرة المروعة التي إرتكبها طيران العدوان بمنطقة هران مديرية أفلح اليمن محافظة حجة وأدت إلى إستشهاد ما يقارب 60 مواطناً بينهم نساء وأطفال تم انتشال جثثهم حتى الآن.



وأشار البيان إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة بسبب عدم تمكن المسعفين من انتشال بقية الجثث وإستمرار طيران تحالف العدوان في شن غاراته وتحليقه الهستيري المستمر على المنطقة .



وأكد البيان أن هذا الفعل الإجرامي الجبان واللا أخلاقي يدل على فقدان المجتمع الدولي ودول تحالف العدوان لكافة القيم والأعراف الدينية والإنسانية، و يعدُّ جريمة من الجرائم الأشد خطراً التي تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين .



ولفت البيان إلى أن هذه المجزرة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المجتمع الدولي متواطئ مع دول التحالف وما تقوم به من مجازر وجرائم وممارسات لا أخلاقية وآخرها فرض الحصار الشامل براً وبحراً وجواً .



وجددت وزارة حقوق الإنسان دعوتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة إعمال القواعد والأحكام الدولية المناهضة لتهديد وزعزعة السلم والأمن الدوليين وتفعيل الأحكام الخاصة بحماية الشعوب من أي انتهاكات .



وقال البيان " على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الإسراع في وقف كافة أشكال العدوان والحصار الممنهج على اليمن وشعبه وكل مقدراته الحضارية والإقتصادية والثقافية ، و تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل مجازر العدوان وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ".

سبـأ [08/نوفمبر/2017]سبـأ