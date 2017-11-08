ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 08 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:06:36ص
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفعة القوات الخاصة
القى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة كلمة في حفل تخرج دفعة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة بالحديدة فيما يلي نصها:
حاملة طائرات أمريكية تجري تدريبات مع سفن يابانية وهندية في بحر اليابان
قالت البحرية اليابانية اليوم الثلاثاء إن حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان أجرت تدريبات على مدى ثلاثة أيام مع مدمرة يابانية وسفينتين حربيتين هنديتين في بحر اليابان.
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق وسط حملة سعودية ضد الفساد
صعدت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 اليوم الاثنين مع تحسن الأسواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي سلطته مطلع الأسبوع عبر حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة.
المنتخب الوطني للشباب يتطلع للفوز على نظيره السعودي للتأهل إلى نهائيات آسيا
يتطلع منتخب الشباب الوطني لكرة القدم إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه مضيفه السعودي غداً الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً التي تستضيفها مدينة الدمام.
آخر الأخبار:
حقوق الإنسان تستنكر الصمت الدولي تجاه تعنت وإنتهاكات العدوان
الخارجية: ستدفع السعودية ثمن جرائمها طال الزمان أم قصر
مستشفى الثورة بالحديدة يجري عمليات جراحية لطفل أصيب بمجزرة العدوان بحجة
الأحزاب المناهضة للعدوان تحذر تحالف العدوان من فرض إغلاق المنافذ اليمنية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الأحزاب المناهضة للعدوان تحذر تحالف العدوان من فرض إغلاق المنافذ اليمنية
[07/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

حذرت الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان تحالف العدوان بقيادة السعودية من فرض إغلاق المنافذ اليمنية.

كما حذرت الهيئة التنفيذية للتكتل في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة هيئاتها ومؤسساتها من استمرار فرض الحصار ومضي تحالف العدوان في إغلاق المنافذ اليمنية واستمراره في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة بحق الشعب اليمني.

وأدان البيان بأشد العبارات الجرائم الوحشية التي يرتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق المواطنين الآمنين في مختلف المحافظات وآخرها مجزرة هران بمديرية أفلح في محافظة حجة ، لافتاً إلى أن هذه الجرائم ما كان لها أن تستمر لولا الصمت المخزي والمهين للمجتمع الدولي والأمم المتحدة .

وحمل البيان دول تحالف العدوان وأدواتها و الأمم المتحدة ومجلس الأمن كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم وتبعات استمرار العدوان وفرض إغلاق المنافذ اليمنية.

ودعا البيان المجتمع الدولي وكل القوى الحرة والحية في العالم إلى الإضطلاع بمسؤولياتها إزاء ما يتعرض له اليمن أرضاً وإنساناً من عدوان غاشم و إغلاق للمنافذ في جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد البيان أحقية الشعب اليمني في الدفاع عن أرضه وعرضه و مكتسباته ومقدراته ، داعياً مختلف القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والوجاهات القبلية و حكماء وعقلاء اليمن إلى توحيد الكلمة والعمل على مواجهة المتربصين بأمن وسلامة الجبهة الداخلية .

وأهاب البيان بالشعب اليمني الاستمرار في النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال والسلاح ، مثمناً تضحيات أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وصمودهم الأسطوري في مواجهة العدوان .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
حقوق الإنسان تستنكر الصمت الدولي تجاه تعنت وإنتهاكات العدوان
الخارجية: ستدفع السعودية ثمن جرائمها طال الزمان أم قصر
مستشفى الثورة بالحديدة يجري عمليات جراحية لطفل أصيب بمجزرة العدوان بحجة
مدير شركة النفط بصنعاء يؤكد توفر المشتقات النفطية التجارية
الصليب الأحمر توجه نداء عاجلاً لإبقاء حدود اليمن مفتوحة لعبور الإمدادات الصحية و الطبية
حملات ميدانية للرقابة على محطات بيع المشتقات النفطية
طيران العدوان يشن 16 غارة عنيفة على العاصمة صنعاء
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفعة القوات الخاصة
دك مواقع العدو السعودي في عسير وجيزان ونجران
ارتفاع ضحايا 16 غارة لطيران العدوان بحجة إلى 60 شهيدا
العدوان السعودي على اليمن
حقوق الإنسان تستنكر الصمت الدولي تجاه تعنت وإنتهاكات العدوان
[08/نوفمبر/2017]
الخارجية: ستدفع السعودية ثمن جرائمها طال الزمان أم قصر
[07/نوفمبر/2017]
مستشفى الثورة بالحديدة يجري عمليات جراحية لطفل أصيب بمجزرة العدوان بحجة
[07/نوفمبر/2017]
الأحزاب المناهضة للعدوان تحذر تحالف العدوان من فرض إغلاق المنافذ اليمنية
[07/نوفمبر/2017]
الصليب الأحمر توجه نداء عاجلاً لإبقاء حدود اليمن مفتوحة لعبور الإمدادات الصحية و الطبية
[07/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by