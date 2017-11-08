محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأحزاب المناهضة للعدوان تحذر تحالف العدوان من فرض إغلاق المنافذ اليمنية صنعاء - سبأ :

حذرت الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان تحالف العدوان بقيادة السعودية من فرض إغلاق المنافذ اليمنية.



كما حذرت الهيئة التنفيذية للتكتل في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة هيئاتها ومؤسساتها من استمرار فرض الحصار ومضي تحالف العدوان في إغلاق المنافذ اليمنية واستمراره في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة بحق الشعب اليمني.



وأدان البيان بأشد العبارات الجرائم الوحشية التي يرتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق المواطنين الآمنين في مختلف المحافظات وآخرها مجزرة هران بمديرية أفلح في محافظة حجة ، لافتاً إلى أن هذه الجرائم ما كان لها أن تستمر لولا الصمت المخزي والمهين للمجتمع الدولي والأمم المتحدة .



وحمل البيان دول تحالف العدوان وأدواتها و الأمم المتحدة ومجلس الأمن كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم وتبعات استمرار العدوان وفرض إغلاق المنافذ اليمنية.



ودعا البيان المجتمع الدولي وكل القوى الحرة والحية في العالم إلى الإضطلاع بمسؤولياتها إزاء ما يتعرض له اليمن أرضاً وإنساناً من عدوان غاشم و إغلاق للمنافذ في جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.



وأكد البيان أحقية الشعب اليمني في الدفاع عن أرضه وعرضه و مكتسباته ومقدراته ، داعياً مختلف القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والوجاهات القبلية و حكماء وعقلاء اليمن إلى توحيد الكلمة والعمل على مواجهة المتربصين بأمن وسلامة الجبهة الداخلية .



وأهاب البيان بالشعب اليمني الاستمرار في النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال والسلاح ، مثمناً تضحيات أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وصمودهم الأسطوري في مواجهة العدوان .

سبـأ [07/نوفمبر/2017]سبـأ