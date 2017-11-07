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آخر تحديث: الثلاثاء، 07 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:42:31م
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  محلي
مدير شركة النفط بصنعاء يؤكد توفر المشتقات النفطية التجارية
[07/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أكد مدير عام شركة النفط اليمنية بصنعاء إبراهيم الوريث توفر المشتقات النفطية التجارية في محافظات صنعاء وعمران والمحويت وأجزاء من حجة.

وأوضح الوريث في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكميات المتوفرة كفيلة بتغطية احتياجات المواطنين.. داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

وأشار إلى أن فرع الشركة قام اليوم عبر لجان ميدانية في عدد من مناطق تلك المحافظات برصد المحطات المخالفة سواء المتلاعبة بالأسعار أو المحتكرة لاتخاذ الإجراءات حيالها.. مثمنا جهود الأجهزة الأمنية والمكاتب المعنية في تسهيل مهام الإشراف والرقابة على عملية البيع.

سبـأ
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