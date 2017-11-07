محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصليب الأحمر توجه نداء عاجلاً لإبقاء حدود اليمن مفتوحة لعبور الإمدادات الصحية و الطبية جنيف ـ صنعاء - سبأ :

وجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نداءً عاجلًا بإبقاء الحدود اليمنية الجوية والبحرية والبرية مفتوحة للسماح للإمدادات الإنسانية الحيوية بدخول البلاد.



و قال المدير الإقليمي للّجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقتي الشرق الأدنى والشرق الأوسط روبير مارديني في بيان صحفي : "يجب أن تبقى خطوط الإمدادات الإنسانية إلى اليمن مفتوحة ، فالغذاء والأدوية والمستلزمات الضرورية الأخرى لا غنى عنها لنجاة 27 مليون يمني أنهكهم بالفعل النزاع الذي دخل عامه الثالث".



وعبر مارديني في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه عن قلقه البالغ إزاء الأعداد المتزايدة من الضحايا المدنيين ، و استهداف البنية التحتية مثل محطات معالجة المياه والمطارات المدنية ، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.



ولفت البيان إلى أن شحنة أقراص الكلورين التي أرسلتها اللجنة الدولية لتستخدم للوقاية من مرض الكوليرا لم تحصل على تصريح بالدخول عبر الحدود الشمالية لليمن ، حيث لا توجد حالياً أي حركة عبر حدود اليمن، سواء البحرية أو الجوية أو البرية.



وتوقع البيان أن تصل إمدادات طبية، بينها 50 ألف زجاجة أنسولين، بحلول الأسبوع القادم .



وبهذا الخصوص قال مارديني : " لا يمكن للأنسولين الانتظار على الحدود المغلقة، إذ يجب أن يبقى مبرداً ، ودون التوصل إلى حل سريع لإغلاق الحدود، ستكون العواقب الإنسانية وخيمة".

سبـأ [07/نوفمبر/2017]سبـأ