حملات ميدانية للرقابة على محطات بيع المشتقات النفطية

صنعاء - سبأ :

نفذت اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والنفط والأجهزة الأمنية والنيابة اليوم حملات ميدانية للرقابة على محطات بيع المشتقات النفطية و الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الوقود .

وأوضح القائم بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية بالوزارة منذر الشرجبي أن الفرق الميدانية باشرت نزولها إلى جميع مديريات العاصمة لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار و رفع التقارير الأولية والتبليغ عن المخالفين لينالوا جزاءهم الرادع.

وأكد حرص الوزارة وشركة النفط على تعزيز الرقابة والإشراف على محطات بيع المشتقات النفطية وتوفير احتياجات المواطنين من هذه المواد المرتبطة بحياتهم اليومية.

ولفت الشرجبي إلى أن اللجنة لن تتساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التلاعب بالأسعار أو احتكار المشتقات النفطية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.

من جانبه أوضح مدير عام العمليات الرئيسية بالوزارة محمد علي الهلاني أن تعميماً للوزارة وجهته إلى جميع مكاتبها والجهات ذات العلاقة بأمانة العاصمة والمحافظات أكد على أهمية تعزيز الجهود والتعاون لمنع حدوث أي اختناقات او اختلالات سعرية لهذه المواد بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه والبيع بالسعر السابق منعاً لافتعال أي أزمة ليس لها أساس ولا تستند إلى أي مبررات.

وأشار إلى أن التعميم دعا أصحاب المركبات والمواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو اخفاء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي على أرقام وزارة الصناعة والتجارة وشركة النفط أو على الخط المجاني لعمليات وزارة الصناعة والتجارة برقم ( ١٧٤ ) .



وكانت اللجنة المشتركة أقرت في اجتماع لها اليوم فتح المحطات المغلقة والمتوفر فيها المشتقات النفطية التابعة للقطاع التجاري للبيع للجمهور وبيع المشتقات النفطية من الديزل التجاري والبنزين المتفور في المحطات بأمانة العاصمة والمحافظات بالسعر السائد سابقاً.

وأكدت اللجنة ضرورة تكاتف الجهود من أجل عودة الأوضاع إلى ماكانت عليه والبيع بالسعر السابق وإيقاف افتعال أزمة المشتقات النفطية

[07/نوفمبر/2017]سبـأ