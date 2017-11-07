محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دك مواقع العدو السعودي في عسير وجيزان و نجران عسير - سبأ :

دكت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في عسير وجيزان نجران.



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في رقابة الزج والهنجر والمسنا بعسير ، و مواقع الشبكة وقوة نجران وعباسة في نجران .



وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للجنود السعوديين في جبل قيس بجيزان مكبداً العدو خسائر في الأرواح والعتاد .

وأكد المصدر قنص اثنين من مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخزان قبالة منفذ علب في عسير.

سبـأ [07/نوفمبر/2017]سبـأ