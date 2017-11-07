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آخر تحديث: الثلاثاء، 07 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:00:08م
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  محلي
ارتفاع ضحايا 16 غارة لطيران العدوان بحجة إلى 60 شهيدا
[07/نوفمبر/2017]
حجة - سبأ :

ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة العدوان السعودي الأمريكي اليوم في منطقة هران بمديرية أفلح اليمن بمحافظة حجة إلى 60 شهيدا منهم 10 من أسرة واحدة في جريمة غير مسبوقة يندى لها جبين الإنسانية.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 16 غارة على منطقة هران ، حيث استهدف منزل المواطن حمدي ديك الجماعي بعدة غارات ودمره على رؤوس ساكنيه ، ليعاود استهداف المسعفين الذين هرعوا لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض عدة مرات .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارات أخرى سيارات الإسعاف وطاقم قناة المسيرة ومحطة بترول قريبة من المكان ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأكد المصدر أن الإحصائيات الأولية لعدد الشهداء حتى الآن 60 شهيدا تم العثور على جثثهم وانتشالها، من ضمنهم 10 شهداء أفراد الأسرة التي استهدفها الطيران والبقية من المسعفين الذين هرعوا لانتشال الضحايا وعاود الطيران استهدافهم كلما تجمعوا حول المكان.

فيما أوضح مصدر طبي أن عدد ضحايا مجزرة طيران العدوان مرشح للزيادة حيث لا يزال هناك الكثير من الجثث تحت الأنقاض والركام.

سبـأ
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