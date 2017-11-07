ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 07 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:00:08م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفعة القوات الخاصة
القى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة كلمة في حفل تخرج دفعة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة بالحديدة فيما يلي نصها:
حاملة طائرات أمريكية تجري تدريبات مع سفن يابانية وهندية في بحر اليابان
قالت البحرية اليابانية اليوم الثلاثاء إن حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان أجرت تدريبات على مدى ثلاثة أيام مع مدمرة يابانية وسفينتين حربيتين هنديتين في بحر اليابان.
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق وسط حملة سعودية ضد الفساد
صعدت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 اليوم الاثنين مع تحسن الأسواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي سلطته مطلع الأسبوع عبر حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة.
المنتخب الوطني للشباب يتطلع للفوز على نظيره السعودي للتأهل إلى نهائيات آسيا
يتطلع منتخب الشباب الوطني لكرة القدم إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه مضيفه السعودي غداً الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً التي تستضيفها مدينة الدمام.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن 16 غارة عنيفة على العاصمة صنعاء
دك مواقع العدو السعودي في عسير وجيزان و نجران
ارتفاع ضحايا 16 غارة لطيران العدوان بحجة إلى 60 شهيدا
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش سبل مكافحة مرض السرطان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
المفتش العام يتفقد عدد من المناطق الأمنية ومراكز الشرطة
[07/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:

تفقد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد إدارة أمن الوحدة ومركز شرطة المجمع الصناعي وإدارة أمن منطقة الصافية بأمانة العاصمة.

واطلع اللواء المؤيد على سير العمل الأمني ومستوى الإنضباط وأوضاع السجناء المحتجزين في المناطق والمراكز ، مستمعا إلى شكاوي المحتجزين .

ووجه المختصين بالتأكد من الوضع الغذائي والصحي للسجناء والرفع بالإشكاليات وكذا المخالفات ليتم معالجتها .

كما وجه مراكز الشرطة بعدم إبقاء السجناء بعد تجاوز فترات الحجز لهم، والتعجيل بتحويل من استكملت إجراءات التحقيق معه من المحتجزين إلى النيابات المختصة.

وأكد اللواء المؤيد أن قيادة وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات الصارمة إزاء كل من يرتكب المخالفات والتجاوزات من منتسبي وزارة الداخلية .. لافتا إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع مركز الشكاوى ١٨٩.

وعبر المفتش العام عن أسفه لتأخر إجراءات النيابة والقضاء وعدم البت في قضايا السجناء مما أدى إلى تراكم السجناء في البحث الجنائي ومراكز الشرطة بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة للحجز، وانتشار الأمراض بينهم وحدوث عجز في التغذية والمستلزمات الطبية.

ووجه المفتش العام بتشكيل لجان من المختصين للإطلاع على ملفات المحتجزين في مراكز الشرطة لتصنيفهم ومعرفة من تجاوز مدة الحجز القانوني للتعجيل بإخلاء سبيله.

إلى ذلك زار المفتش العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .. والتقى مدير عام الإدارة العميد ماجد القايفي وعدد من ضباط وأفراد مكافحة المخدرات.

ناقش اللقاء سير العمل وسبل تطويره، والصعوبات التي تواجه العمل وتنفيذ المهام، كما تم استعراض الإنجازات التي حققها رجال المكافحة.

رافقه خلال الزيارات عدد من ضباط جهاز المفتش العام.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن 16 غارة عنيفة على العاصمة صنعاء
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفعة القوات الخاصة
دك مواقع العدو السعودي في عسير وجيزان و نجران
ارتفاع ضحايا 16 غارة لطيران العدوان بحجة إلى 60 شهيدا
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش سبل مكافحة مرض السرطان
ندوة بالمعهد الدبلوماسي بعنوان "من صنعاء إلى بكين"
رئيس الوزراء يلتقي رؤساء الجامعات الأهلية
منظمة sos للإغاثة توزع الحقيبة المدرسية بمديرية معين بأمانة العاصمة
مجلس القضاء يطلع على عدد من تظلمات القضاة
أكثر من 38 مليون ريال إيرادات الأحوال المدنية في إب خلال النصف الأول

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 16 غارة عنيفة على العاصمة صنعاء
[07/نوفمبر/2017]
ارتفاع ضحايا 16 غارة لطيران العدوان بحجة إلى 60 شهيدا
[07/نوفمبر/2017]
إستشهاد وإصابة أكثر من 50 مواطنا بغارات لطيران العدوان في حجة
[07/نوفمبر/2017]
الأمم المتحدة تدعو تحالف العدوان إلى فتح ممرات إنسانية لليمن
[07/نوفمبر/2017]
وزارة حقوق الإنسان تحمل تحالف العدوان مسؤولية الجرائم بحق المدنيين
[07/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by