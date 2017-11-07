محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المفتش العام يتفقد عدد من المناطق الأمنية ومراكز الشرطة صنعاء - سبأ:

تفقد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد إدارة أمن الوحدة ومركز شرطة المجمع الصناعي وإدارة أمن منطقة الصافية بأمانة العاصمة.



واطلع اللواء المؤيد على سير العمل الأمني ومستوى الإنضباط وأوضاع السجناء المحتجزين في المناطق والمراكز ، مستمعا إلى شكاوي المحتجزين .



ووجه المختصين بالتأكد من الوضع الغذائي والصحي للسجناء والرفع بالإشكاليات وكذا المخالفات ليتم معالجتها .



كما وجه مراكز الشرطة بعدم إبقاء السجناء بعد تجاوز فترات الحجز لهم، والتعجيل بتحويل من استكملت إجراءات التحقيق معه من المحتجزين إلى النيابات المختصة.



وأكد اللواء المؤيد أن قيادة وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات الصارمة إزاء كل من يرتكب المخالفات والتجاوزات من منتسبي وزارة الداخلية .. لافتا إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع مركز الشكاوى ١٨٩.



وعبر المفتش العام عن أسفه لتأخر إجراءات النيابة والقضاء وعدم البت في قضايا السجناء مما أدى إلى تراكم السجناء في البحث الجنائي ومراكز الشرطة بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة للحجز، وانتشار الأمراض بينهم وحدوث عجز في التغذية والمستلزمات الطبية.



ووجه المفتش العام بتشكيل لجان من المختصين للإطلاع على ملفات المحتجزين في مراكز الشرطة لتصنيفهم ومعرفة من تجاوز مدة الحجز القانوني للتعجيل بإخلاء سبيله.



إلى ذلك زار المفتش العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .. والتقى مدير عام الإدارة العميد ماجد القايفي وعدد من ضباط وأفراد مكافحة المخدرات.



ناقش اللقاء سير العمل وسبل تطويره، والصعوبات التي تواجه العمل وتنفيذ المهام، كما تم استعراض الإنجازات التي حققها رجال المكافحة.



رافقه خلال الزيارات عدد من ضباط جهاز المفتش العام.

سبـأ [07/نوفمبر/2017]سبـأ