منظمة sos للإغاثة توزع الحقيبة المدرسية بمديرية معين بأمانة العاصمة [07/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت منظمة SOS للإغاثة وإدارة الأزمات مشروع توزيع الحقيبة المدرسية على 231 طالباً وطالبة في أربع مدارس مستهدفة بمديرية معين بأمانة العاصمة.



وأوضح رئيس المنظمة الدكتور عادل معيض لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع الذي نفذته المنظمة على مدى اسبوعين بتمويل من مجموعة الجيل الجديد استهدف الطلاب من الأسر الفقيرة والنازحة والأيتام في المدارس المستهدفة بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالمديرية.



وأشار إلى أن توزيع الحقيبة المدرسية بكافة مستلزماتها يأتي في إطار جهود ومساهمة المنظمة في دعم قطاع التعليم بأمانة العاصمة واستمرار العملية التعليمية.



وبين الدكتور معيض أنه تم تنفيذ المشروع على مرحلتين تضمنت الأولى المسح الميداني للتحقق من استهداف الطلاب الأكثر احتياجاً ، والثانية توزيع الحقيبة وفق نتائج المسح.

سبأ