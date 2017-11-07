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آخر تحديث: الثلاثاء، 07 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:00:08م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفعة القوات الخاصة
القى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة كلمة في حفل تخرج دفعة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة بالحديدة فيما يلي نصها:
حاملة طائرات أمريكية تجري تدريبات مع سفن يابانية وهندية في بحر اليابان
قالت البحرية اليابانية اليوم الثلاثاء إن حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان أجرت تدريبات على مدى ثلاثة أيام مع مدمرة يابانية وسفينتين حربيتين هنديتين في بحر اليابان.
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق وسط حملة سعودية ضد الفساد
صعدت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 اليوم الاثنين مع تحسن الأسواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي سلطته مطلع الأسبوع عبر حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة.
المنتخب الوطني للشباب يتطلع للفوز على نظيره السعودي للتأهل إلى نهائيات آسيا
يتطلع منتخب الشباب الوطني لكرة القدم إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه مضيفه السعودي غداً الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً التي تستضيفها مدينة الدمام.
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منظمة sos للإغاثة توزع الحقيبة المدرسية بمديرية معين بأمانة العاصمة
[07/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
اختتمت منظمة SOS للإغاثة وإدارة الأزمات مشروع توزيع الحقيبة المدرسية على 231 طالباً وطالبة في أربع مدارس مستهدفة بمديرية معين بأمانة العاصمة.

وأوضح رئيس المنظمة الدكتور عادل معيض لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع الذي نفذته المنظمة على مدى اسبوعين بتمويل من مجموعة الجيل الجديد استهدف الطلاب من الأسر الفقيرة والنازحة والأيتام في المدارس المستهدفة بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالمديرية.

وأشار إلى أن توزيع الحقيبة المدرسية بكافة مستلزماتها يأتي في إطار جهود ومساهمة المنظمة في دعم قطاع التعليم بأمانة العاصمة واستمرار العملية التعليمية.

وبين الدكتور معيض أنه تم تنفيذ المشروع على مرحلتين تضمنت الأولى المسح الميداني للتحقق من استهداف الطلاب الأكثر احتياجاً ، والثانية توزيع الحقيبة وفق نتائج المسح.
سبأ
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