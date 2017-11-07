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آخر تحديث: الثلاثاء، 07 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:00:08م
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مجلس القضاء يطلع على عدد من تظلمات القضاة
[07/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

استمع المجلس إلى تقرير رئيسه والوفد المرافق له حول لقاءه بمحافظ عمران وأعضاء المجلس المحلي ومدير أمن المحافظة ومدراء أمن المديريات وممثلي حكماء وعقلاء اليمن بالمحافظة.

واطلع المجلس على مذكرة النائب العام بشأن تنقلات بعض أعضاء النيابة وسد الشواغر في عدد من النيابات الإستئنافية والابتدائية، كما أطلع على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن تظلم احد القضاة، وقبل التظلم وأحاله إلى التفتيش لوضع المعالجة المناسبة.

واستعرض الإجتماع مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن تقارير لجان التفتيش الميداني  في محافظات صنعاء، الحديدة، إب وذمار، لبعض المحاكم الإستئنافية والإبتدائية التابعة لها.

وأقر المجلس معايير السياسة القضائية المتعلقة بوسائل الرقابة على الأوضاع في المحاكم وأعادها إلى التفتيش القضائي لتفعيلها ومتابعة الواقع الميداني في المحاكم على ضوئها.

كما أقر المجلس توجيه تنبيهات لبعض القضاة المقصرين في أعمالهم، والقيام بالفصل فيما لديهم من قضايا متعثرة نهوضا بمسؤولياتهم وتطبيقا للقانون.

واستمع المجلس إلى مذكرة رئيس مجلس المحاسبة بشأن الدعوى التأديبية ضد أحد أعضاء النيابة وأحد القضاة، فيما أحال تظلم أحد القضاة بشان ترقيته إلى هيئة التفتيش القضائي بعد الاطلاع عليه لدراسة موقفه والرفع بعد ذلك للمجلس.

وكان المجلس إستعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
سبأ
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