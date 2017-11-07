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آخر تحديث: الثلاثاء، 07 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:00:08م
نص كلمة الرئيس الصماد في حفل تخرج دفعة القوات الخاصة
القى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة كلمة في حفل تخرج دفعة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة بالحديدة فيما يلي نصها:
حاملة طائرات أمريكية تجري تدريبات مع سفن يابانية وهندية في بحر اليابان
قالت البحرية اليابانية اليوم الثلاثاء إن حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان أجرت تدريبات على مدى ثلاثة أيام مع مدمرة يابانية وسفينتين حربيتين هنديتين في بحر اليابان.
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق وسط حملة سعودية ضد الفساد
صعدت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 اليوم الاثنين مع تحسن الأسواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي سلطته مطلع الأسبوع عبر حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة.
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أكثر من 38 مليون ريال إيرادات الأحوال المدنية في إب خلال النصف الأول
[07/نوفمبر/2017] إب - سبأ:
بلغ إجمالي إيرادات فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة إب خلال النصف الأول من العام الجاري  38 مليوناً و396 ألف ريال.

وأوضح مدير فرع المصلحة بالمحافظة العقيد محمد محسن الحارثي أن إجمالي الإيرادات المحلية بلغ  17 مليوناً و513 ألف ريال والإيرادات المركزية 17 مليوناً و317 ألف ريال فيما بلغت إيرادات دعم المصلحة مبلغ ثلاثة ملايين و495 ألف ريال.

وأشار إلى أن محافظة إب احتلت المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية في منح شهادات الميلاد المجانية وحقق الفرع نجاحات ملموسة في تقديم الوثائق الثبوتية عموماً رغم العدوان الغاشم والحصار  الاقتصادي الجائر علي الوطن.

ولفت إلى أن فرع المصلحة منح خلال النصف الاول من العام الجاري 20 ألفاً و 152 بطاقة شخصية و666 بطاقة عائلية وخمسة آلاف و205 شهادات ميلاد.

 من جهته  أكد مدير الشئون المالية بفرع المصلحة بالمحافظة اسماعيل الديلمي أن  الفرع يسعي لتطوير ورفع مستوى الأداء وتحصيل الإيرادات المستحقة قانونا خلال الفترة القادمة رغم الصعوبات التي تواجه العمل.

وأشار  إلى خطة الفرع  لفتح مراكز جديدة لإصدار الوثائق الثبوتية في منطقة كتاب بيريم و المجمعة في ريف إب وبعض المناطق الأخرى ذات الكثافة السكانية مثل منطقة مفرق ميتم والميدان ومشواره  وادمات وحدبه السفلي بهدف تسهيل حصول المواطنين على الوثائق الثبوتية بيسر وسهولة.
سبأ
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