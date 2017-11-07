أكثر من 38 مليون ريال إيرادات الأحوال المدنية في إب خلال النصف الأول [07/نوفمبر/2017] إب - سبأ:

بلغ إجمالي إيرادات فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة إب خلال النصف الأول من العام الجاري 38 مليوناً و396 ألف ريال.



وأوضح مدير فرع المصلحة بالمحافظة العقيد محمد محسن الحارثي أن إجمالي الإيرادات المحلية بلغ 17 مليوناً و513 ألف ريال والإيرادات المركزية 17 مليوناً و317 ألف ريال فيما بلغت إيرادات دعم المصلحة مبلغ ثلاثة ملايين و495 ألف ريال.



وأشار إلى أن محافظة إب احتلت المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية في منح شهادات الميلاد المجانية وحقق الفرع نجاحات ملموسة في تقديم الوثائق الثبوتية عموماً رغم العدوان الغاشم والحصار الاقتصادي الجائر علي الوطن.



ولفت إلى أن فرع المصلحة منح خلال النصف الاول من العام الجاري 20 ألفاً و 152 بطاقة شخصية و666 بطاقة عائلية وخمسة آلاف و205 شهادات ميلاد.



من جهته أكد مدير الشئون المالية بفرع المصلحة بالمحافظة اسماعيل الديلمي أن الفرع يسعي لتطوير ورفع مستوى الأداء وتحصيل الإيرادات المستحقة قانونا خلال الفترة القادمة رغم الصعوبات التي تواجه العمل.



وأشار إلى خطة الفرع لفتح مراكز جديدة لإصدار الوثائق الثبوتية في منطقة كتاب بيريم و المجمعة في ريف إب وبعض المناطق الأخرى ذات الكثافة السكانية مثل منطقة مفرق ميتم والميدان ومشواره وادمات وحدبه السفلي بهدف تسهيل حصول المواطنين على الوثائق الثبوتية بيسر وسهولة.

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