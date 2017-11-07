قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات للمرتزقة بتعز [07/نوفمبر/2017] تعز - سبأ:

استهدف قصف صاروخي ومدفعي اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مناطق متعددة بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة الهاملي بمديرية موزع ، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان.



وأفاد المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في معسكر الإمام بمديرية ذوباب محققاً إصابات مباشرة.



وأكد المصدر قنص ثمانية من مرتزقة العدوان في منطقة الضباب بعد استدراجهم إلى منطقة مكشوفة بفعل قصف مدفعي لتحصيناتهم.

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