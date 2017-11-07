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جمعية حماية المستهلك تستنكر إعلان تحالف العدوان إغلاق المنافذ اليمنية
[07/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
استنكرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إعلان تحالف العدوان بقيادة السعودية إغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت الجمعية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إغلاق المنافذ اليمنية سيكون له نتائج كارثية ويفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن التي تعد الأسوأ عالمياً بحسب الأمم المتحدة.

وناشد البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات والمجتمع الدولي والضمير الإنساني، بالعمل على رفع الحصار وإيقاف العدوان.. مشيراً إلى أن ما يتعرض له الشعب اليمني يعد أكبر عملية قتل جماعي في العصر الحديث.

وقالت الجمعية " إن الأوضاع الإنسانية القائمة في اليمن تتطلب حلها بشكل عاجل وليس إضافة المزيد من القيود والتصعيد العسكري، فالوضع بالفعل لم يعد يحتمل، فقد وصل اليمنيون بعد حوالي ثلاثة أعوام من الحرب والحصار المستمر إلى أقصى درجات المعاناة ".

 وجددت الجمعية مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لإيقاف العدوان ورفع الحصار على الشعب اليمني.
سبأ
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