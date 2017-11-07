رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خروج ثلاثة لاعبين من تشكيلة انجلترا قبل مواجهة ألمانيا والبرازيل لندن - سبأ:

خرج الثلاثي جوردان هندرسون ورحيم سترلينج وفابيان ديلف من تشكيلة انجلترا قبل مواجهة ألمانيا والبرازيل في مباراتين وديتين لكرة القدم بسبب الإصابة.



وسار هذا الثلاثي على خطى ثلاثي توتنهام هوتسبير المكون من ديلي آلي وهاري وينكس وهاري كين بعد خروجهم أيضا من تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت بسبب الإصابة.



وسينضم جاك ليفرمور لاعب وست بروميتش ألبيون لتشكيلة انجلترا إضافة إلى مايكل كين مدافع إيفرتون.



وسيكون جاري كاهيل مدافع تشيلسي مستعدا لتمثيل المنتخب الإنجليزي بعدما حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لناديه.



وتلعب انجلترا مع ألمانيا في استاد ويمبلي الجمعة المقبل قبل أن تواجه البرازيل بعدها بأربعة أيام.

سبأ [07/نوفمبر/2017]سبأ