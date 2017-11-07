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آخر تحديث: الثلاثاء، 07 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:33:00م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج مجموعة من ضباط ومساعدي أركان التوجيه المعنوي 
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة الحديدة حفل تخرج وتكريم مجموعة من ضباط المنطقة العسكرية الخامسة ومساعدي أركان التوجيه المعنوي داخل الوحدات.
حاملة طائرات أمريكية تجري تدريبات مع سفن يابانية وهندية في بحر اليابان
قالت البحرية اليابانية اليوم الثلاثاء إن حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان أجرت تدريبات على مدى ثلاثة أيام مع مدمرة يابانية وسفينتين حربيتين هنديتين في بحر اليابان.
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق وسط حملة سعودية ضد الفساد
صعدت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 اليوم الاثنين مع تحسن الأسواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي سلطته مطلع الأسبوع عبر حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة.
المنتخب الوطني للشباب يتطلع للفوز على نظيره السعودي للتأهل إلى نهائيات آسيا
يتطلع منتخب الشباب الوطني لكرة القدم إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه مضيفه السعودي غداً الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً التي تستضيفها مدينة الدمام.
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  رياضة
خروج ثلاثة لاعبين من تشكيلة انجلترا قبل مواجهة ألمانيا والبرازيل
[07/نوفمبر/2017]
لندن - سبأ:
خرج الثلاثي جوردان هندرسون ورحيم سترلينج وفابيان ديلف من تشكيلة انجلترا قبل مواجهة ألمانيا والبرازيل في مباراتين وديتين لكرة القدم بسبب الإصابة.

وسار هذا الثلاثي على خطى ثلاثي توتنهام هوتسبير المكون من ديلي آلي وهاري وينكس وهاري كين بعد خروجهم أيضا من تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت بسبب الإصابة.

وسينضم جاك ليفرمور لاعب وست بروميتش ألبيون لتشكيلة انجلترا إضافة إلى مايكل كين مدافع إيفرتون.

وسيكون جاري كاهيل مدافع تشيلسي مستعدا لتمثيل المنتخب الإنجليزي بعدما حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لناديه.

وتلعب انجلترا مع ألمانيا في استاد ويمبلي الجمعة المقبل قبل أن تواجه البرازيل بعدها بأربعة أيام.

سبأ
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