محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة الحديدة يدشن العمل بمولد حقل مياه القطيع الحديدة - سبأ:

دشن وكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي العمل في المولد الجديد وإعادة تأهيل مولد آخر في حقل مياه القطيع التابع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لدعم منظمة كير العالمية.



واستمع الوكيل العزعزي من مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي زيد الكحلاني ونائبه للشؤون الفنية المهندس أمين المذحجي إلى إيضاح عن المشروع الذي يهدف لتأمين حقل القطيع من المولدات التشغيلية لضخ المياه لمديرية الحالي بمدينة الحديدة وأطرافها .



وأكد الكحلاني والمذحجي أهمية حقل القطيع في مواجهة التوسع العمراني المستقبلي وتغطية الاحتياجات المتزايدة للمياه، وطالبا منظمة كير بمزيد من الدعم في هذا الجانب.



وأكد الوكيل العزعزي أهمية الإستمرار في دعم قطاع المياه وخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار .. معربا عن شكر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لمنظمة كير لما تقوم به من نشاط إنساني بالمحافظة وخاصة في قطاع المياه.



فيما أشادت مسئولة المنظمة بالحديدة بشرى الدخينة بمستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسة المياه وتعاون السلطة المحلية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة لإنجاح أنشطتها وبرامجها المختلفة.



وأكدت أنه سيتم قريبا افتتاح مكتب للمنظمة في الحديدة بهدف مضاعفة جهودها والقيام بمزيد من الأعمال والأنشطة.



إلى ذلك تفقد وكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي ومدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي ومدير مكتب التخطيط ونائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، المحطة الرئيسية لضخ المياه بالزبارية.



واطلعوا على إحتياج المحطة لتأمين الطاقة بالمولدات .. مؤكدين أهمية إعادة تأهيل أحد المولدات بالمحطة لتامين عمل الموقع.

سبأ [07/نوفمبر/2017]سبأ