محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستشهاد وإصابة أكثر من 50 مواطنا بغارات لطيران العدوان في حجة حجة - سبأ:

إستشهد وأصيب أكثر من خمسين مواطنا جراء سلسلة من الغارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة هران بمديرية أفلح اليمن بحجة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن أكثر من 16 غارة إستهدفت منزلي الشيخ عبدالله الخموسي وحمدي الجماعي بمنطقة هران بمديرية أفلح اليمن، ما أدى إلى إستشهاد وإصابة أكثر من خمسين مواطنا بينهم نساء وأطفال.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان واصل شن الغارات والتحليق لمنع وصول فرق الإنقاذ إلى مسرح المجزرة المروعة بمنطقة هران .. منددا بإستمرار تحالف العدوان في إستهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني في ظل صمت دولي معيب.

سبأ [07/نوفمبر/2017]سبأ