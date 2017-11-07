محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بريمة يناقش آلية تنمية الموارد الزكوية ريمة - سبأ:



ناقش إجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة حافظ الواحدي، آلية تنمية الموارد الزكوية بالمحافظة.



واستعرض الإجتماع تقرير مدير مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة علي النهاري حول إجمالي الموارد الزكوية من يناير - سبتمبر العام الجاري والتي بلغت 41مليون ريال .



وتطرق التقرير إلى الصعوبات التي تواجه عمل مكتب الواجبات في مختلف المديريات والسبل الكفيلة بمعالجتها خلال الفترة القادمة .



وفي الإجتماع أشاد الوكيل الواحدي بجهود مكتب الواجبات في تنمية الإيرادات وتحصيلها .. مؤكدا أهمية تضافر الجهود واستشعار المسئولية وخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد.



وحث على أهمية تفعيل الأداء ورفع مستوى التنسيق بين الإدارة العامة للواجبات والسلطات المحلية بالمديريات لتحصيل المدورات من الإيرادات الزكوية للفترة المنصرمة .

سبأ [07/نوفمبر/2017]سبأ