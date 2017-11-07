محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شركة النفط بذمار تؤكد توفر مادتي البترول والديزل في محطات وكلاء الفرع ذمار - سبأ:

أكدت شركة النفط اليمنية بذمار توفر كميات كافية من المشتقات النفطية التجارية في محطات الوكلاء في جميع المناطق التي يشرف عليها الفرع بمحافظات ذمار والبيضاء وإب.



وأوضح مدير فرع شركة النفط بذمار عبدالله الشرعي أن الكميات المتوفرة من مادتي البترول والديزل تغطي احتياجات المواطنين .. لافتا إلى أن كميات جديدة ستصل خلال اليومين القادمين من ميناء الحديدة .



ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي يختلقها العدوان وأدواته الإعلامية بهدف إفتعال الأزمات بعد أن عجز عن كسر إرادة وصمود الشعب اليمني في وجه آلته العسكرية على مدى السنوات الماضية.



وثمن الشرعي جهود مكتب الصناعة والتجارة واللجنة الأمنية في المحافظة في الإشراف على توزيع المشتقات النفطية وتنظيم العملية ومتابعة وكلاء الشركة لبيع تلك المواد بصورة مستمرة .



وأشار إلى أن فرع شركة النفط ومكتب الصناعة واللجنة الأمنية بذمار ضبطت أمس عدد من وكلاء الشركة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للمواد البترولية وتم إحالتهم للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية.



وكان اجتماع استثنائي لشركة النفط ومكتب الصناعة والتجارة وإدارة أمن المحافظة عقد مساء أمس برئاسة محافظ ذمار حمود محمد عباد، تم خلاله تشكيل لجنة مشتركة من الثلاث الجهات للإشراف على توزيع المشتقات النفطية وضبط المخالفين.

سبأ [07/نوفمبر/2017]سبأ